AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Araç alım satımında yetki doğrulaması uygulaması bugün başladı

Taşıtlar için yeni zorunluluk bugün başladı
İsrail'in tampon bölgede inşa ettiği askeri üsler uydu görüntülerinde ortaya çıktı

Netanyahu'nun kirli planı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı
Bakan Kurum'dan Ege'deki depremlere ilişkin açıklama: Hareketlilik yeniden başladı

Ege'deki deprem fırtınasıyla ilgili endişelendiren sözler

Gaziantep'te Sahte İnternet Sitesiyle Dolandırıcılık: 10 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te Sahte İnternet Sitesiyle Dolandırıcılık: 10 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte internet sitesi aracılığıyla vatandaşları dolandıran 10 kişiyi tutukladı. Operasyon sırasında çok sayıda bilgisayara el konuldu.

Gaziantep'te sahte internet sitesi oluşturarak vatandaşları dolandıran 10 kişi tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte internet sitesi oluşturarak vatandaşları binlerce lira dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda birçok adrese baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda bilgisayara el konulurken, gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!
img

Schengen başvuruları için sürpriz adım
img

Başkent'te büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
Ağızda sigara ile cinayet! Katil babaya bir darbe de çocuklarından

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Kış günü sokağa atılan yaşlı çiftin sözleri yürek burktu: Geceleri burada donuyoruz

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.