Gaziantep'te Şafak Operasyonu: Çok Sayıda Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 kişi, polis ekiplerinin şafak operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Polis özel harekat destekli çok sayıda ekibin katılımıyla şafak vakti başlayan operasyon sonucunda 'hırsızlık', 'cinsel istismar', 'uyuşturucu ticareti', 'ihracat kanununa muhalefet', 'silah kanununa muhalefet' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' gibi suçlardan 4 ay ile 8 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP