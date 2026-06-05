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Gaziantep'te 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep'te 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi: 1 gözaltı
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Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde baskın yapılan bir adreste arama yapıldı. Aramalar sonucunda ruhsatsız 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 457 adet fişek ile 6 adet şarjör ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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