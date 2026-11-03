Gaziantep'te ruhsatsız diş kliniği operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından ruhsatsız faaliyet gösteren bir diş kliniğine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ruhsatsız işletilen diş kliniğine operasyon düzenledi. Operasyonda diş tedavisinde kullanılan 113 adet tıbbi alet ve malzeme ile 361 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı