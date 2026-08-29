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Gaziantep’te restoran yangnı: Çok sayıda ekip müdahale etti

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Gaziantep’te bir restoranda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gaziantep'te bir restoranda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine sevk edilen çok fayda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti.

Yangın, Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde bulunan Gece Gündüz isimli restoranda sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın sonrası yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası büyük oranda kontrol altına alınırken yer yer soğutma ve söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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