Haberler

Gaziantep'te polis operasyonunda 1 kilo 50 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te polis operasyonunda 1 kilo 50 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te polis ekiplerinin 2 araca yönelik düzenlediği operasyonda 1 kilo 50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Gaziantep'te polis ekiplerinin 2 araca yönelik düzenlediği operasyonda 1 kilo 50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 araca operasyon düzenledi. Ekiplerin araçlarda yaptığı aramalarda 1 kilo 50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Anadolu Efes, Real Madrid'i devirdi

Anadolu Efes, Real Madrid'i ülkesine eli boş gönderdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 yaş fark çok konuşulmuştu! Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle kutlamada

Kaya Çilingiroğlu’ndan 26 yaş küçük sevgilisine romantik kutlama
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji kodu vererek uyardı
4 kuzeni hayattan koparan sürücünün savunması pes dedirtti

4 kuzeni hayattan koparan sürücünün savunması isyan ettirdi

30 yıllık sır çözüldü! Eşi Nigar Bilgin'i katledip mağarada yaşamaya başlamış

30 yıllık sır çözüldü! Eşini katledip bugüne kadar mağarada saklanmış
İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo

İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo
Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
Sırbistan'da ilk açık eşcinsel devlet başkanı göreve başladı

Avrupa'da tarihi devir teslim: Ülkenin ilki oldu