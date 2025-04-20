Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok

Sürücü affı mı geliyor? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek

34 ili vuran tarihin en büyük felaketi! Çiftçiye rekor tazminat
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Ülke alarmda! Ekvador Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi

Ülke alarmda! Seçimi kazanan devlet başkanına suikast şüphesi

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda örgüt üyesi 1 şahıs ile örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/ Ypg silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda örgüt üyesi 1 şahıs ile örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden örgüt üyesi şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde icra edilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye-Rakka bölgesinde 2022 yılında PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde lojistik faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen M.N.K. isimli yabancı uyruklu şahıs ile PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen M.M. isimli yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslarda PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi M.N.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken M.M. isimli şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.