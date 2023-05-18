Gaziantep'te piyasaya sürülmek üzere 300 kilogram at eti yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde, satışa hazır olmak üzere yaklaşık 300 kilogram at eti ele geçirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir evde at kesildiği ve etinin satışa sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Zabıta memurları, Fevkani Mahallesi'ndeki bir adreste İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri nezaretinde arama gerçekleştirdi.

Araştırmayı yürüten ekipler, parçalanmış ve satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 300 kilogram at eti ele geçirdi.

Yeni kesilen hayvanlara ait olduğu tespit edilen etlere el konulurken; polis, olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer; etlerin imha edildiğini ve gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildiğini belirtti.