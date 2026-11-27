Gaziantep'te parkta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 2 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'silahla kasten yaralama' suçundan ise ayrıca ceza talep edildi.

Olay, 3 Mayıs günü gece saat 01.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki parkta 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki Ferhat Karadağ ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı.

'Birisini öldüreceğiz' dediği iddia edildi

İddianameye göre, alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık verdikleri öne sürülen Ferhat Karadağ ve dayısı Mehmet Ş'nin davranışlarından rahatsız olan diğer grup, parktan ayrılmak istedi. Bu sırada Mehmet Ali K.'nin, "Biz buradan gidelim yoksa birisini öldüreceğiz" dediği iddia edildi. Grubun parktan ayrıldığı sırada Mehmet Ali K. ile çay ocağı yakınlarında tek başına oturan Mehmet Ş. arasında sözlü tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini iterek darp etmeye başladı. Bu sırada Mehmet K.'n.n olay yerine gelerek elindeki bıçakla Mehmet Ş.'nin yüzünü çizdiği belirtildi. Kavgayı ayırmaya çalıştıkları belirtilen Emre Ş. ve Mehmet A. yanında olay yerine gelen Ferhat Karadağ'ın da Mehmet K.'ye vurduğu, bunun üzerine Mehmet K.'nin elindeki bıçağı Ferhat Karadağ'ın kasık ve karın bölgesine sapladığı iddianamede yer aldı. Olayın ardından Mehmet Ali K., Mehmet K., Emre Ş. ve Mehmet A.'nın koşarak bölgeden uzaklaştıkları ve taksiye binerek kaçtıkları belirtildi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ferhat Karadağ ise hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni büyük damar yaralanmasına bağlı kanama

İddianamede yer verilen ölü muayene ve otopsi raporunda, Ferhat Karadağ'ın vücudunda iki adet kesici-delici alet yarası bulunduğu, bunlardan birinin öldürücü nitelikte olmadığı, diğerinin ise büyük damar yaralanmasına bağlı kanamaya neden olarak ölümle sonuçlandığı kaydedildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde ise maktul Ferhat Karadağ ile şüpheli Mehmet K.'ye ait DNA örneklerinin tespit edildiği belirtildi. Şüpheli Mehmet K.'nin da olay sırasında elinin kesilmesi nedeniyle bıçakta kendisine ait kan örneğinin bulunduğu ifade edildi.

İki şüpheli müşterek fail olarak değerlendirildi

Savcılık, dosyadaki ifadeler, kamera kayıtları, otopsi ve kriminal raporları birlikte değerlendirerek Mehmet K. ve Mehmet Ali K.'nin olayda fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri kanaatine vardı. İddianamede, Mehmet Ali K.'nin olay öncesinde söylediği öne sürülen sözler de dikkate alınarak Ferhat Karadağ'ın öldürülmesi eylemine iştirak ettiği ve iki şüphelinin müşterek fail olarak sorumlu tutulmaları gerektiği belirtildi.

Savcılık, Mehmet K. ve Mehmet Ali K.'nin Ferhat Karadağ'a yönelik 'kasten öldürme' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 81'inci maddesi kapsamında ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti. İki şüpheli hakkında Mehmet Ş.'ye yönelik 'silahla kasten basit yaralama' suçundan da ayrıca ceza istendi.

Olayın geçmişi

Olay, 3 Mayıs günü gece saat 01.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki parkta 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki Ferhat Karadağ ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ferhat Karadağ'ı ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Karadağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilerek Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi. Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet K. (27), E.Ş. (31), Mehmet Ali K. (24) ve M.A. (25) isimli 4 şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı