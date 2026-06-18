Gaziantep'te huzur-güven uygulaması: 83 sürücüye 620 bin TL ceza

Gaziantep'te polis ekiplerince parklarda yapılan huzur-güven uygulamasında çeşitli kuralları ihlal ettiği tespit edilen 83 sürücüye toplam 620 bin 727 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son iki günde çok sayıda parkta huzur-güven uygulaması gerçekleştirildi. Çok sayıda ekip, atlı birlikler ve dron destekli uygulamada 6 bin 269 şahıs ile 215'i motosiklet olmak üzere 714 araç sorgulandı. Uygulama sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanırken, çevreye rahatsızlık veren 12 şahsa işlem yapıldı.

Uygulamada çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 83 sürücüye toplam 620 bin 727 TL cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı