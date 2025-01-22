Gaziantep'te Park Halindeki Araç Ağaçla Çarpıştı

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'te gece saatlerinde meydana gelen kazada el freni tam olarak çekilmeyen araç refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci servisi olarak kullanılan Mercedes marka 27 S 6881 plakalı minibüs, sürücüsü tarafından park edildikten kısa bir süre sonra hareket ederek refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazanın, aracın el freninin tam çekilmemesi nedeniyle yaşandığı öğrenildi. Rrefüjdeki araç daha sonra sahibi tarafından yol kenarına çekildi. - GAZİANTEP