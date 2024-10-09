Gaziantep'te Otomobilin Bagajında Tehlikeli Yolculuk
Gaziantep'te Oğuzeli Merinos kavşağında bir otomobilin bagajında oturan iki kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Durum kazaya davetiye çıkarırken, o anları fark eden kişilerin poz vererek hareket etmesi dikkat çekti.
Gaziantep'te otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Gaziantep'te Oğuzeli Merinos kavşağında meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobilin bagajında oturan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağıza getirdi. Seyir halindeki otomobilin bagajında oturanlar, çevredeki araçları ve kendi canlarını tehlikeye atarak kazaya davetiye çıkartırken, o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Aynı yönde ilerleyen otomobildeki vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk yaptıkları ana dair görüntü yer alırken, o anların kayda alındığını fark eden kişilerin poz verircesine hareketler yapması dikkat çekti. - GAZİANTEP