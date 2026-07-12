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Gaziantep'te takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak tarlaya savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Nizip ilçesine bağlı Alahacı kırsal Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı ve tarlaya savruldu. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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