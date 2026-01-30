Şarampole uçan otomobil alev aldı! Hayata son anda tutundular

Gaziantep'te kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobil alev alev yandı. Araçtaki 3 kişi ise son anda kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı.

Kaza, Şahinbey ilçesi çevreyolu Kilis kavşağı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, H.E.D idaresindeki plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktıktan sonra savrularak şarampole uçtu.

ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİL ALEV ALDI

Kaza sonrası araçta bulunan sürücü ile 2 kişi kendilerini dışarı attıktan sonra araç alev alev yanmaya başladı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı, yanan aracı ise itfaiye ekipleri söndürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.