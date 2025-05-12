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Gaziantep'te Otomobil-Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Gaziantep'te Otomobil-Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Yeni Mahalle Hatay Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Yaralı motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü emniyete götürüldü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Yeni Mahalle Hatay Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, A.T.A. yönetimindeki 06 RCE 03 plakalı Mercedes marka otomobil ile Süleyman Y. yönetimindeki 31 AJH 02 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada alışverişten evine dönen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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