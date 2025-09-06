Haberler

Gaziantep'te Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Gaziantep'te Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin refüjdeki korkuluklar ve ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah erken saatlerde İslahiye ilçesi Yeni Mahalle Hatay Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde M.T.K., M.M.D. ve A.A. isimli 3 kişinin bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 27 BCN 862 plakalı Volkswagen marka araç, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak refüjdeki korkuluklar ve ağaca çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan M.T.K. isimli şahsı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

