Gaziantep’te oto galericiler sitesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gaziantep'te oto galericiler sitesinde 2 grup arasında yaşanan silahlı kavgada ayağından vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan oto galericiler sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken silahların da kullanılması sonucu 1 kişi ayağından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı