Gaziantep'te orman yangını kontrol altında

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Nizip ilçesi kırsal Hancağız Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye araçları ve iş makineleri ile alevlere müdahale etmeye başladı. Yangına, bir söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu büyük oranda kontrol altına alınırken ekiplerin yer yer söndürme ve soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı