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Gaziantep'te okul çevresinde drift atan sürücüye 140 bin TL ceza verildi

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Gaziantep'te okul çevresinde drift atan sürücüye 140 bin TL ceza verildi Haber Videosunu İzle
Gaziantep'te okul çevresinde drift atan sürücüye 140 bin TL ceza verildi
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul ederek okul önünde drift atan araç ve sürücüyü tespit etti. Sürücüye 140 bin TL para cezası verilirken aday sürücü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Gaziantep'te okul çevresinde drift atan araca 140 bin TL para cezası verildi, aday sürücü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul ederek okul önünde drift atan araca yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda araç ve sürücü tespit edildi. Araç sürücüsüne 140 bin TL para cezası verildi, aday sürücü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi.

Aracın okul önünde drift attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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