Gaziantep'te okul çevrelerinde dron destekli sıkı denetim

Son iki gündür Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşanan olayların ardından, Gaziantep'te okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde dron destekli denetim başlattı. Özellikle giriş ve çıkış saatlerinde yapılan uygulamalarda, okul çevreleri havadan izlenerek şüpheli durumlara anında müdahale ediliyor.

Denetimler kapsamında okul önlerinde bekleyen şüpheli şahıslar, trafik yoğunluğu ve servis araçları da kontrol edilirken, ekipler sahadaki personelle koordineli şekilde çalışıyor. Dron görüntüleri sayesinde geniş alanlar kısa sürede taranarak risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, son günlerde çevre illerde yaşanan üzücü olayların ardından benzer durumların yaşanmaması adına önlemlerin artırıldığını belirterek, denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı