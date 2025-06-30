Gaziantep'te Nişanlı Çift Tır ile Çarpıştı, Yaralandı

Gaziantep'te Nişanlı Çift Tır ile Çarpıştı, Yaralandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nişanlı çiftin bulunduğu otomobil tır ile çarpıştı. Hamza K. ve nişanlısı Meryem C.K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Meryem C.K.'nin durumu ağır.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki nişanlı çift yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Fatih Caddesi otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlilik hazırlığı yapan nişanlı çiftin bulunduğu Hamza K. idaresindeki 06 BKT 181 plakalı Honda marka otomobil ile Ramazan M. kontrolündeki 47 ADG 144 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, tır şoförü herhangi bir yara almazken otomobil sürücüsü Hamza K. (26) ve yanında bulunan nişanlısı Meryem C.K. (26) yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar acil sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Meryem C.K. ise ilk müdahalenin ardından Gaziantep'te bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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