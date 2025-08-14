Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 7 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Gaziantep'te gerçekleştirilen polis operasyonunda, bavullara zulalanmış 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te polis ekiplerinin bir adrese yaptığı operasyonda bavulların içerisine zulalanmış 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada bavulların içinde gizlenmiş 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa