Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 7 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Güncelleme:
Gaziantep'te gerçekleştirilen polis operasyonunda, bavullara zulalanmış 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te polis ekiplerinin bir adrese yaptığı operasyonda bavulların içerisine zulalanmış 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada bavulların içinde gizlenmiş 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
