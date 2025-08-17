Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 21 Kilo Esrar ve 183 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 21 Kilo Esrar ve 183 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, 21 kilo reçine esrar ve 183 bin captagon hap ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda 21 kilo reçine esrar ile 183 bin captagon hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde, hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalarda yatakların arasına, araç torpido kısmına ve poşetlere zulalanmış halde 183 bin adet captagon hap, 21 kilo 300 gram reçine esrar, 350 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yer: Diyarbakır! Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı

Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.