Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 21 Kilo Esrar ve 183 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda 21 kilo reçine esrar ile 183 bin captagon hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde, hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalarda yatakların arasına, araç torpido kısmına ve poşetlere zulalanmış halde 183 bin adet captagon hap, 21 kilo 300 gram reçine esrar, 350 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP