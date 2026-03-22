Motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te arkadan yapılan silahlı saldırıda 20 yaşındaki Arif Kocaoğlu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı ve saldırgan tutuklandı.

Gaziantep'te, motosikletiyle seyir halindeyken arkadan takip eden bir araçla düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bir hafta önce Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ara sokaktan motosikletiyle caddeye doğru seyir halinde olan Arif Kocaoğlu'na (20) arkadan hızla yanaşan bir araçtan silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda Kocaoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kocaoğlu ve arkadaşını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Arif Kocaoğlu, hastanedeki bir haftalık tedaviye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Saldırı anları kamerada

Olay anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, üzerinde Arif Kocaoğlu ve arkadaşının bulunduğu motosiklete arkadan takip eden araçtan ateş edilme ve motosikletin devrilme anları yer aldı. Görüntülerin devamında saldırıyı gerçekleştirenin bulunduğu aracın hızla olay yerinden uzaklaşma anları da yer aldı.

Katil zanlısı tutuklandı

Yaşanan olayın ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakaladı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

Devrim Muhafızları'nın hazırlıkları tamam: Hızlı ve sert olacak...
Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü

Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

İngiliz generalden bomba itiraf
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi

Ülkeden gelen son haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var