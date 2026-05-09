Gaziantep'te dehşete düşüren kaza: Motosiklet küçük kıza çarpıp kaçtı

Gaziantep'te ailesiyle yürüyen 4 yaşındaki bir kız çocuğuna motosiklet çarptı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü kaçtı; kız çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te sokaktan hızla geçen bir motosiklet, ailesiyle yolda yürüyen küçük kız çocuğuna çarparak olay yerinden kaçtı. Dehşete düşüren feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Mayıs günü öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ailesiyle yürüyen 4 yaşlarındaki bir kız çocuğuna sokaktan hızla geçen motosiklet çarptı. Olay sonrası motosiklet durmadan olay yerinden kaçarken çarptığı çocuk ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından ayağa kaldırılan ve bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan küçük kızın vücudunda kırıklar olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin ailesiyle yolda yürüyen küçük kız çocuğuna hızla çarparak olay yerinden kaçma ve küçük kızın metrelerce savrulma anları saniye saniye yer aldı. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların yaşadığı panik ve olay yerinden kaçan motosikletliye tepki gösterme anları da dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma ve kaçan motosikletliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
