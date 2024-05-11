Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te motosiklet kazası: Hayatını kaybeden sürücülerin cenazeleri teslim edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücülerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden Hasan Kurt'un ise olaydan önce yakıt aldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden sürücülerin cenazeleri defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden Hasan Kurt'un ise olaydan dakikalar önce yakıt aldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Nizip çevreyolu 2. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Kurt (20) idaresindeki 27 AVU 381 plakalı motosiklet ile Ümit Can Dalkıran (24) kontrolündeki 27 ANV 045 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Hasan Kurt ve Ümit Can Dalkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazadan dakikalar önce yakıt almış

Feci kazada hayatını kaybeden 2 sürücünün cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Feci kazada hayatını kaybeden Hasan Kurt'un ise olaydan dakikalar önce akaryakıt alırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yanında bir arkadaşı ile istasyona gelen Hasan Kurt'un yakıt alma ve sonrasında istasyondan ayrılma anları yer aldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hasan Kurt Motosiklet Gaziantep Nizip Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

 Suriyeli çoban, emekli zabıta amiri olan patronunu öldürdü

Suriyeli çoban, emekli zabıta amiri olan patronunu öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title