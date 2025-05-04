Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 74 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 74 Yaşındaki Sürücü Yaralandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 74 yaşındaki Mehmet S.'nin kullandığı motosiklet devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'te Mehmet S. kullandığı motorunun devrilmesi sonucu yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde Mehmet S. (74) kontrolündeki 27 SP 634 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetmesi sebebiyle kaza meydana geldi. Kazada sürücü 74 yaşındaki Mehmet S. yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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