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Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu M.C.K. ve A.H. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'te iki motosikletlinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Hatay Bulvarı üzerindeki Siemens Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, M.C.K. yönetimindeki 27 ARR 156 plakalı motosiklet ile E.H. yönetimindeki 31 ME 950 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücülerden M.C.K. ve yanındaki A.H. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağırıldı. İlk müdahaleleri sonrası yaralılar ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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