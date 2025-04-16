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Gaziantep'te Motosiklet Kazaları ve Işık İhlalleri Dikkat Çekiyor

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen motosiklet kazaları ve ışık ihlalleri sonucu oluşan feci trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Emniyet, basit trafik kurallarının ihlalinin ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Gaziantep'teki feci kazalar KGYS kameralarında

Motosiklet kazaları ve ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazalar dikkat çekti

GAZİANTEP - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan feci trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülere yansıyan feci kazalar arasında motosiklet kazaları ve ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazalar dikkat çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son günlerde yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Meydana gelen feci kazaların görüntüleri, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Basit bir trafik kuralını ihlal etmeniz, ömür boyu üzülmenize neden olabilir. Dikkat, sabır, kural. Lütfen dikkatle, sabırla, kurallara uyalım" notuyla paylaşıldı.

Görüntülere yansıyan feci kazalar arasında motosiklet kazaları ve ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazaların fazlalığı ise dikkat çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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