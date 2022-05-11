Fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonuna operasyon yapıldı, 14 kişi gözaltına alındı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (DHA) - Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde masaj salonu olarak faaliyet gösteren adreste fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin araştırması sonucu masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edilince savcılık kararıyla operasyon düzenlendi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskında salonda bulunan 14 kişi, gözaltına alındı. Fuhuş yaptığı belirlenen 11 kişiye para cezası uygulanırken, 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ü.T. ve F.Ç., 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarından tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa