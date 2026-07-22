Gaziantep'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep-Nurdağı karayolu Sefaşehir Mahallesi'ndeki ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziantep'te makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Gaziantep-Nurdağı karayolu Sefaşehir Mahallesi'ndeki ağaçlık ve makilik alanda çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yoğun dumana neden olan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı