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Gaziantep'te Lüks Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Gaziantep'te lüks otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Kerim B. hayatını kaybederken, Fırat Efe B. ağır yaralandı. Kaza, Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te lüks otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı ile Ahmet Şireci Bulvarı kesişimindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde Kerim B. (21) ile Fırat Efe B.'nin (16) bulunduğu 27 AVK 733 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 TC 286 plakalı Tesla marka lüks otomobil kavşakta çarpıştı. Feci kaza sonrası motosiklet üzerinde bulunan Kerim B. ile Fırat Efe B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan 2 kişiyi İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kerim B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralının durumunun da kritik olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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