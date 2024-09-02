Gaziantep'te Lüks Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Gaziantep'te lüks otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı ile Ahmet Şireci Bulvarı kesişimindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde Kerim B. (21) ile Fırat Efe B.'nin (16) bulunduğu 27 AVK 733 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 TC 286 plakalı Tesla marka lüks otomobil kavşakta çarpıştı. Feci kaza sonrası motosiklet üzerinde bulunan Kerim B. ile Fırat Efe B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan 2 kişiyi İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kerim B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralının durumunun da kritik olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP