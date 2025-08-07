Gaziantep'te Lastiği Patlayan Kamyonet Yana Yattı: İki Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki kamyonetin lastiği patladı. Kontrolünü kaybeden sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Kaza, İslahiye–Nurdağı karayolu, Gökçedere Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.(28) yönetimindeki 33 ANB 23 plakalı kamyonet, seyir halinde lastiğinin patlaması ile kontrolü kaybederek yan yattı. Kazada sürücü M.S. ve yolcu A.Ç.(57) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapalı olan yol, aracın kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
