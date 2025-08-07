Gaziantep'te Lastiği Patlayan Kamyonet Yana Yattı: İki Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halinde lastiği patlayan kamyonet yan yattı. Kamyonet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kaza, İslahiye–Nurdağı karayolu, Gökçedere Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.(28) yönetimindeki 33 ANB 23 plakalı kamyonet, seyir halinde lastiğinin patlaması ile kontrolü kaybederek yan yattı. Kazada sürücü M.S. ve yolcu A.Ç.(57) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapalı olan yol, aracın kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP