Gaziantep'te Kurşunlama ve Kundaklama Şüphelisi 8 Kişi Tutuklandı

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Gaziantep'te Kurşunlama ve Kundaklama Şüphelisi 8 Kişi Tutuklandı
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Gaziantep'te meydana gelen ikamet, iş yeri ve oto kurşunlama-kundaklama olaylarının şüphelisi 11 kişi yakalanırken, 8'i tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli silah ve mermiler ele geçirildi.

Gaziantep'te kurşunlama-kundaklama şüphelisi 8 şahıs tutuklandı

Şüphelilerin kurşunlama-kundaklama anları kameralarda

GAZİANTEP - Gaziantep'te farklı tarihlerde meydan gelen ikamet, iş yeri, oto kurşunlama ve kundaklama olaylarının şüphelisi 11 şahıs yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin, bazı kurşunlama-kundaklama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde meydan gelen 8 adet ikamet, iş yeri, oto kurşunlama ve kundaklama suçlarına yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde, 29 Mayıs 2025'te 14 adrese eş zamanlı baskın yapılarak 11 şüpheli şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından 30 Mayıs 2025'te adli mercilere sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken 3'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet sallama tabir edilen kesici alet ve 20 adet pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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