Gaziantep'te Kundaklama ve Kurşunlama Olaylarına 8 Gözaltı

Gaziantep'te Kundaklama ve Kurşunlama Olaylarına 8 Gözaltı
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Gaziantep'te meydana gelen 8 ikamet, iş yeri ve oto kurşunlama ile kundaklama olaylarının şüphelileri yakalandı. Operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydan gelen 8 ikamet, iş yeri, oto kurşunlama ve kundaklama olaylarının şüphelisi 8 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, bazı kurşunlama-kundaklama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli tarihlerde meydan gelen 8 adet ikamet, iş yeri, oto kurşunlama ve kundaklama suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet pompalı tüfek ve 20 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda olayların şüphelisi olan 8 şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken bazı kurşunlama-kundaklama anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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