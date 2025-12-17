Haberler

Gaziantep'te jandarmadan kumar operasyonu: 9 şahıs suçüstü yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 9 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Operasyonda esrar ve slot makineleri ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kumar oynayan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Nizip ilçesinde işyerlerinde kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan denetimde kumar oynadığı tespit edilen 9 kişi suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda 2 gram kubar esrar, 2 adet slot makinesi, 2 deste iskambil kağıdı, 45 bin 155 TL nakit para ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 9 şahsa idari para cezası uygulanırken, M.T.ve M.S. isimli şahıslar hakkında ise 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama ve Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
