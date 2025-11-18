Gaziantep'te İş Yerinde Yangın Korkuya Neden Oldu

Gaziantep'te bir iş yerinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Büyük korku ve paniğe neden olan yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. İddiaya göre, iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerini tamamen sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerini tamamen saran alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Çevrede büyük korku ve paniğe neden olan yangın sonra iş yerinde ve üzerindeki evlerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP