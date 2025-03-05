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Gaziantep'te Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Gaziantep'te Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu aynı aileden üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu araçta bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi Güllühüyük yolunda meydana geldi. İddiaya göre, S. Kıroğlu yönetimindeki Citroen marka 06 CGM 266 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktıktan sonra yol kenarına savrularak ters döndü. Kazada araçta bulunan sürücünün eşi S. Kıroğlu (28), oğlu M.E. Kıroğlu (3) ve kızı F. Kıroğlu (7) yaralandı. Yaralılar, olay sonrası çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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