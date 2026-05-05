Gaziantep'te kontrolden çıkan işçi servisi şarampole uçtu: 16 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkarak savrulan işçi servisi, yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 16 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi çevreyolu Küsget Sanayi Sitesi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, D.T. idaresindeki Mercedes markada 27 S 4972 plakalı iş servisi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savruldu. Savrulan işçi servisi, yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 16 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı