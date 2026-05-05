Haberler

Gaziantep'te kontrolden çıkan işçi servisi şarampole uçtu: 16 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan işçi servisi şarampole uçtu: 16 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te kontrolden çıkarak savrulan işçi servisi, yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole uçtu.

Gaziantep'te kontrolden çıkarak savrulan işçi servisi, yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 16 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi çevreyolu Küsget Sanayi Sitesi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, D.T. idaresindeki Mercedes markada 27 S 4972 plakalı iş servisi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savruldu. Savrulan işçi servisi, yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 16 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine el konuldu
Efsane futbolcu aynı odada 2 kadınla görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Bu kadınların kim olduğu ortaya çıktı
Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Otomotiv sektöründe iflas depremi! 9 bayi kapatıldı, 2 bin 500 kişinin işine son verildi

Bir sektör zor durumda! İflas depremi 2 bin 500 kişiyi işinden etti
Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut

4 kişilik aile artık yok

Efsane futbolcu aynı odada 2 kadınla görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Bu kadınların kim olduğu ortaya çıktı
Yolun sonuna geldi! Ahmed Kutucu, Galatasaray'dan ayrılıyor

Korktuğu başına geldi!

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor

Aldığı karar taraftarı kahretti