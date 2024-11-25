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Gaziantep'te Koca, Karısını Silahla Vurarak Öldürdü

Gaziantep'te Koca, Karısını Silahla Vurarak Öldürdü
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Mert Türkmen tartıştığı eşi Yeşim Türkmen'i silahla vurarak öldürdü. Olayla ilgili Mert Türkmen gözaltına alındı ve geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te bir şahıs, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası katil zanlısı koca gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Nizip ilçesi kırsal Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Mert Türkmen (35) eşi Yeşim Türkmen (37) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Mert Türkmen, tabanca ile eşi Yeşim Türkmen'e ateş etti. Silah sesini duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeşim Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Yeşim Türkmen'in cenazenin İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.

Olay sonra katil zanlısı koca Mert Türkmen ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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