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Gaziantep'te çarpışan araç inşaat çukuruna düştü: 3 yaralı

Gaziantep'te çarpışan araç inşaat çukuruna düştü: 3 yaralı
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Gaziantep’te bir araçla çarpışan otomobil, savrularak yol kenarındaki inşaat çukuruna düştü.

Gaziantep'te bir araçla çarpışan otomobil, savrularak yol kenarındaki inşaat çukuruna düştü. Kazada 2'si ağır 3 genç kız yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri savrularak yol kenarında 4 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çukura düşen araçtaki 3 genç kız güçlükle çıkarıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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