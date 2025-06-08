Gaziantep'te Kaybolan Otizmli Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Gaziantep'te Kaybolan Otizmli Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
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Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu. Valilik açıklamasında, Onurcan'ın cesedinin babası tarafından teşhis edildiği belirtildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 24 Mayıs 2025 günü ailesiyle fıstık bahçesindeyken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valiliği Onurcan Özdemir'in cansız bedeninin babası tarafından teşhis edildiğini ifade etti.

Valilik, "İlimiz Araban İlçesi Elif Mahallesinde 24.05.2025 günü saat 16.00 sıralarında Onurcan Özdemir isimli çocuğun kaybolması olayı ile ilgili olarak 24.05 2025 günü saat 17.05' ten itibaren sürdürülen arama tarama faaliyetleri devam ettiği sırada 08.06.2025 tarihinde aramaların (15. gününde) Elif Mahallesi Kırkak Mevkiinin güneyinde Fırat Nehri üzerinde yüzü suya dönük şekilde bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen ceset alınan ihbar üzerine Rumkale Jandarma Asyş. Bot Tim K. lığı tarafından bulunmuş ve gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Olayın akabinde Onurcan Özdemir'e ait olabileceği değerlendirilen ceset Baba Murat Özdemir tarafından teşhis edilmiş ve Onurcan Özdemir'e ait olduğu teyit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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