Gaziantep'te Kaybolan 10 Yaşındaki Onurcan Özdemir için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Gaziantep'te Kaybolan 10 Yaşındaki Onurcan Özdemir için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir için başlatılan arama çalışmaları üçüncü günde de sürüyor. Ekipler, Fırat Nehri ve çevresinde yoğunlaşarak her noktayı titizlikle inceliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları 3. günde de devam etti. Ekipler, üçüncü gün özellikle Fırat Nehri ve çevresinde yoğun çalışma yaparken herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü ailesiyle Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları üçüncü günde de devam etti.

Ekipler Fırat Nehri ve çevresine yoğunlaştı

Ekiplerin arama çalışmaları, küçük çocuğun kaybolduğu andan itibaren aralıksız devam ediyor. Arama çalışmalarına karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuları katılırken, havadan ise İHA ve dron ile arama çalışmalarına destek veriyor. Ekipler, üçüncü gün özellikle Fırat Nehri ve çevresinde yoğun çalışma yaparken herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Aramalar sırasında her noktaya titizlikle bakılırken çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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