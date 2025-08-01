Gaziantep'te Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, kasten öldürme suçundan aranan ve 30 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G. isimli şahıs, Karkamış ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP