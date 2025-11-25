Haberler

Gaziantep'te Karısını Öldüren Zanlı Polisle Kaçarken Yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde karısını öldüren katil zanlısı, polis ekipleri tarafından vurularak yakalandı. Olay anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde karısını öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı kocanın polis ekiplerince silahla vurularak yakalanma anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, katil zanlısının bacağından vurulma ve sonrasında polis ekiplerince yakalanma anı yer aldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı karısı Zehra Özkan'ı (45) silahla öldürdükten sonra olay yerinden kaçan katil zanlı koca Recep Özkan'ın (48) polis ekiplerince silahla vurularak yakalanma anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Zanlının vurularak yakalanma anı saniye saniye kamerada

Görüntüde, yaya olarak bir park içerisinden kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısının, çelik yelekli polis ekiplerince bacağından vurulduktan sonra yere düşme ve sonrasında yakalanma anı yer aldı. Görüntülerdeki silah sesleri ve bağrışmalar ise dikkat çekti. Yaralı olarak yakalanan zanlının hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

