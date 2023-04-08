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Gaziantep'te kapkaç olayı kameralara yansıdı

Gaziantep'te kapkaç olayı kameralara yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te iki kapkaç olayını gerçekleştiren şüpheli yakalanarak tutuklanırken, kapkaç anı kameralara yansıdı.

Gaziantep'te iki kapkaç olayını gerçekleştiren şüpheli yakalanarak tutuklanırken, kapkaç anı kameralara yansıdı.

Şehitkamil ilçesinde polis ekipleri, iki farklı kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan H.B. isimli şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şehitkamil Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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