Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kasım ayında yaptıkları operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı ve sahte ürün ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 347 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kasım ayında yaptıkları operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı ve sahte ürün ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında gerçekleştirilen operasyonlarda; 81 bin 340 adet makaron, 76 bin 551 adet gümrük kaçağı sigara, 24 bin 900 litre kaçak akaryakıt, bin 295 adet elektronik sigara, bin 250 litre sahte/kaçak alkol, 696 kilo nargile tütünü, 575 adet kaçak cep telefonu, 183 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet tüfek, 454 adet fişek ve 191 adet şarjör ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca operasyonlar kapsamında yakalanan 347 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı ifade edildi. - GAZİANTEP