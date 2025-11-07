Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 300 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlarda, 300 bin adet boş makaron ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 300 bin adet boş makaron, bin 495 paket gümrük kaçağı sigara, 163 şişe sahte/kaçak içki, 124 litre sahte dökme içki, 3 bin 45 litre alkol aroması, 31 adet boş alkol şişesi, 34 adet elektronik sigara, 20 paket gümrük kaçağı puro ele geçirildi. Operasyonla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP