Gaziantep'te Kaçak Silah Operasyonu: 4 Tüfek ve 2 Tabanca Ele Geçirildi

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonla bir bağ evinde kaçak silahlar ele geçirildi. Toprağa gömülü halde 4 tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te polis ekiplerince bir bağ evine yapılan kaçak silah operasyonunda bazıları toprağa gömülü halde 4 tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gümrük kaçağı silah operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir bağ evine baskın düzenlendi. Bağ evinde yapılan aramalarda bazıları valizlerle toprağa gömülü halde 2 adet otomatik tüfek, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Olayla geniş çaplı ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

