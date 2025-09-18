Haberler

Gaziantep'te Kaçak Define Kazısı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te Kaçak Define Kazısı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekipleri, izinsiz define kazmak isteyen iki kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere ait detektör ve kazı malzemelerine el konuldu.

Gaziantep'te define bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Nurdağı ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında arazide define bulmak amacıyla izinsiz arama yaptığı tespit edilen S.Y. ve G.G. isimli şüpheliler suçta kullandıkları 2 adet detektör ve 2 adet kazı malzemeleri ile suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan detektör ve kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li şarkıcı D4vd'nin aracında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Ünlü şarkıcının arabasında bulunan cesedin kimliği belli oldu
title